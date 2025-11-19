Grêmio x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo (para o Rio Grande do Sul) e no Premiere.

O duelo marca um confronto direto por posições na parte superior da tabela. Apenas dois pontos separam as equipes, que empataram por 1 a 1 no primeiro turno, em São Januário. O equilíbrio recente reforça a importância da partida nesta reta decisiva do campeonato.

O Grêmio vive momento de instabilidade. Após início consistente no segundo turno, acumula três partidas sem vencer e viu a diferença para a zona de rebaixamento cair. Atualmente, o Tricolor tem cinco pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro time dentro do Z4.

Para a partida, o técnico Mano Menezes deve contar com o retorno do lateral Marcos Rocha, recuperado de lesão. Em contrapartida, perde Edenilson (suspenso) e Noriega (com a seleção peruana). Cristaldo e Monsalve disputam vaga no meio-campo, e Wagner Leonardo deve entrar na zaga.

Do lado vascaíno, a equipe de Fernando Diniz tenta reagir após três derrotas consecutivas, que interromperam uma sequência de quatro vitórias. O time caiu para a 11ª colocação, e encara o duelo como fundamental para seguir brigando por uma vaga na parte de cima da tabela.

O Vasco terá importantes desfalques: Paulo Henrique, Cuesta e Andrés Gómez estão com as seleções de Brasil e Colômbia. Paulo Henrique também estaria suspenso. Em compensação, Puma Rodríguez retorna após servir o Uruguai e está relacionado.

Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Cristaldo (Monsalve); Alysson, Francis Amuzu e Carlos Vinícius.

Vasco (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (David).

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Vasco hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Grêmio e Vasco terá transmissão ao vivo na Globo (RS) e Premiere.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Vasco hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere ou da Globo (RS).