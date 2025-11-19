Esporte

Grêmio x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Grêmio e Vasco é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 14h19.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Grêmio e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo (para o Rio Grande do Sul) e no Premiere.

O duelo marca um confronto direto por posições na parte superior da tabela. Apenas dois pontos separam as equipes, que empataram por 1 a 1 no primeiro turno, em São Januário. O equilíbrio recente reforça a importância da partida nesta reta decisiva do campeonato.

O Grêmio vive momento de instabilidade. Após início consistente no segundo turno, acumula três partidas sem vencer e viu a diferença para a zona de rebaixamento cair. Atualmente, o Tricolor tem cinco pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro time dentro do Z4.

Para a partida, o técnico Mano Menezes deve contar com o retorno do lateral Marcos Rocha, recuperado de lesão. Em contrapartida, perde Edenilson (suspenso) e Noriega (com a seleção peruana). Cristaldo e Monsalve disputam vaga no meio-campo, e Wagner Leonardo deve entrar na zaga.

Do lado vascaíno, a equipe de Fernando Diniz tenta reagir após três derrotas consecutivas, que interromperam uma sequência de quatro vitórias. O time caiu para a 11ª colocação, e encara o duelo como fundamental para seguir brigando por uma vaga na parte de cima da tabela.

O Vasco terá importantes desfalques: Paulo Henrique, Cuesta e Andrés Gómez estão com as seleções de Brasil e Colômbia. Paulo Henrique também estaria suspenso. Em compensação, Puma Rodríguez retorna após servir o Uruguai e está relacionado.

Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Mano Menezes)

  • Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Cristaldo (Monsalve); Alysson, Francis Amuzu e Carlos Vinícius.

Vasco (Técnico: Fernando Diniz)

  • Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (David).

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Vasco hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Grêmio e Vasco terá transmissão ao vivo na Globo (RS) e Premiere.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Vasco hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere ou da Globo (RS).

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosGrêmio

Mais de Esporte

Fluminense x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Restam 6 vagas na Copa: veja quais países ainda podem se classificar

Jogos de hoje, quarta-feira, 19 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Fox News contrata Palantir para otimizar redação com IA

Brasil

Trens da CPTM geram 27 vezes menos carbono que ônibus a diesel, diz estudo

ESG

COP30: pequenos negócios aderem à transição para economia mais sustentável

Esporte

Restam 6 vagas na Copa: veja quais países ainda podem se classificar