Grêmio x São Paulo hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste domingo, 4, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão.

O São Paulo, vindo de uma ótima temporada, deve partir para cima do Grêmio para manter a posição dentro do G-4. Nas últimas cinco partidas, o tricolor paulista veio invicto: acumulou três vitórias e dois empates. O jogador Rodrigo Nestor, afastado dos últimos três jogos, deve retornar ao campo nesse domingo.

O Grêmio, quinto colocado, com 14 pontos, vem sedento pela vaga no G-4. Na última quarta-feira, os gaúchos venceram do Cruzeiro por 1 a 0 pelas quartas de final na Copa do Brasil. Ambas as equipes fizeram bons jogos na Copa do Brasil, o que indica que o jogo desse domingo deve ser acirrado.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Grêmio x São Paulo hoje

O jogo deste domingo às 16h entre Grêmio e São Paulo terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo.

