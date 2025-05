Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio e o Santos se enfrentam neste domingo, 4, às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

Após os adiamentos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Tricolor retorna a campo diante de sua torcida buscando recuperação na tabela. Já o Santos, recém-promovido da Série B, tenta embalar na elite após um início de campanha irregular.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre o Grêmio e o Santos terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.