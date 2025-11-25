Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11h56.
O Grêmio enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere, enquanto o ge acompanha todos os lances em tempo real.
O Grêmio vem de derrota por 3 a 2 para o Botafogo, no Nilton Santos. Com 43 pontos, o time de Mano Menezes tenta se afastar da zona de rebaixamento e volta a campo com escalação titular após preservar jogadores na rodada passada.
Se vencer o Palmeiras, o Tricolor pode ajudar na disputa pelo título ao favorecer o Flamengo. Para o Rubro-Negro ser campeão nesta noite, basta derrotar o Atlético-MG, em Belo Horizonte.
O Palmeiras chega a Porto Alegre às vésperas da viagem para a final da Libertadores, no sábado, contra o Flamengo, em Lima. A delegação embarca diretamente do Rio Grande do Sul para o Peru. O time de Abel Ferreira vive uma sequência de quatro jogos sem vitória (dois empates e duas derrotas), o que ampliou a diferença para a liderança de dois para quatro pontos.
