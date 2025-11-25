Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere, enquanto o ge acompanha todos os lances em tempo real.

O Grêmio vem de derrota por 3 a 2 para o Botafogo, no Nilton Santos. Com 43 pontos, o time de Mano Menezes tenta se afastar da zona de rebaixamento e volta a campo com escalação titular após preservar jogadores na rodada passada.

Se vencer o Palmeiras, o Tricolor pode ajudar na disputa pelo título ao favorecer o Flamengo. Para o Rubro-Negro ser campeão nesta noite, basta derrotar o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

O Palmeiras chega a Porto Alegre às vésperas da viagem para a final da Libertadores, no sábado, contra o Flamengo, em Lima. A delegação embarca diretamente do Rio Grande do Sul para o Peru. O time de Abel Ferreira vive uma sequência de quatro jogos sem vitória (dois empates e duas derrotas), o que ampliou a diferença para a liderança de dois para quatro pontos.

Onde assistir ao vivo Grêmio x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo das 21h30 terá transmissão na Globo e no Premiere. O ge também acompanha todos os lances em tempo real.

Como assistir online ao jogo do Palmeiras hoje?

A partida pode ser vista pelo Globoplay (via Premiere) e no ge em tempo real.

Prováveis escalações

Grêmio — Técnico: Mano Menezes

Time provável: Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson (Pavon), Carlos Vinicius e Amuzu.

Pendurados: Alysson, Tiago Volpi, Amuzu, Cuéllar, Dodi, Monsalve, Alex Santana, Villasanti.

Fora: Noriega (ligamento do tornozelo), Gustavo Martins (suspenso), Monsalve (pancada), Balbuena (fratura), Braithwaite (cirurgia), Cristian Olivera (entorse), João Pedro (trombose), Rodrigo Ely (cirurgia), Villasanti (lesão no joelho).

Palmeiras — Técnico: Abel Ferreira

Time provável: Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez e Maurício; Felipe Anderson; Sosa (Facundo Torres) e Bruno Rodrigues.

Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez, Lucas Evangelista, Veiga, Facundo Torres, Flaco López, Aníbal Moreno e Vitor Castanheira.

Fora: Lucas Evangelista (lesão), Paulinho (cirurgia), Weverton, Carlos Miguel, Khellven, Gómez, Fuchs, Piquerez, Andreas, Allan, Veiga, Flaco López e Vitor Roque (poupados), Murilo (suspenso).

Arbitragem