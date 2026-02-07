Grêmio x Novo Hamburgo: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

Repórter
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08h00.
Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentam neste sábado, 7, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.
O Tricolor Gaúcho chega ao mata-mata com vantagem: terminou a primeira fase na liderança do grupo B, somando 10 pontos em seis jogos. Já o Novo Hamburgo foi o quarto colocado do mesmo grupo, com seis pontos conquistados.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso ao canal Premiere via streaming.