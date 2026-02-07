Grêmio x Novo Hamburgo: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentam neste sábado, 7, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Tricolor Gaúcho chega ao mata-mata com vantagem: terminou a primeira fase na liderança do grupo B, somando 10 pontos em seis jogos. Já o Novo Hamburgo foi o quarto colocado do mesmo grupo, com seis pontos conquistados.

Confira as prováveis escalações:

Grêmio : Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Dodi, Edenilson e Cristaldo; Roger, Enamorado e André Henrique

Técnico: Luís Castro

: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Dodi, Edenilson e Cristaldo; Roger, Enamorado e André Henrique Técnico: Luís Castro Novo Hamburgo: Omar; Guilherme Mantuan, Romércio, João Marcus e Josué; Amaral, Carlos Maia e Allison; Rone, Marcos Vinícius e Luan Parede

Técnico: Rogério Zimmermann

Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x Novo Hamburgo hoje pelo Gauchão?

O jogo deste sábado, 7, às 18h30, entre Grêmio e Novo Hamburgo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Grêmio x Novo Hamburgo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso ao canal Premiere via streaming.