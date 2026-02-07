Esporte

Grêmio x Novo Hamburgo: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

Partida entre Grêmio x Novo Hamburgo é válida pelas quartas de final do Gauchão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentam neste sábado, 7, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Tricolor Gaúcho chega ao mata-mata com vantagem: terminou a primeira fase na liderança do grupo B, somando 10 pontos em seis jogos. Já o Novo Hamburgo foi o quarto colocado do mesmo grupo, com seis pontos conquistados.

Confira as prováveis escalações:

  • Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Dodi, Edenilson e Cristaldo; Roger, Enamorado e André Henrique
    Técnico: Luís Castro
  • Novo Hamburgo: Omar; Guilherme Mantuan, Romércio, João Marcus e Josué; Amaral, Carlos Maia e Allison; Rone, Marcos Vinícius e Luan Parede
    Técnico: Rogério Zimmermann

Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x Novo Hamburgo hoje pelo Gauchão?

O jogo deste sábado, 7, às 18h30, entre Grêmio e Novo Hamburgo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Grêmio x Novo Hamburgo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso ao canal Premiere via streaming.

Acompanhe tudo sobre:FutebolGrêmioAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

São Paulo x Primavera: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Jogos de hoje, sábado, 7 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Atlético-MG x Athletic: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

Mais na Exame

Negócios

Em cinco anos, uma gráfica criada no fundo de casa chegou a R$ 2,3 milhões

Mercados

Fôlego de última hora não poupou Nvidia de pior semana do ano na bolsa

ESG

ESG deixa de ser discurso e vira teste de credibilidade das marcas, revela estudo

Carreira

Na Cimed, sucessão já está em curso: nova geração assume área comercial e mira o topo