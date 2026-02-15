Grêmio x Juventude: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Gaúcho

Repórter
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09h34.
O Grêmio e Juventude se enfrentam neste domingo, 15, às 17h30, na Arena do Grêmio, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.
O Grêmio busca mais regularidade na temporada. Na última partida pelo Brasileirão, a equipe foi derrotada pelo São Paulo, no MorumBIS, em mais uma atuação abaixo do esperado. A instabilidade tem incomodado jogadores, comissão técnica e torcida.
Para o confronto deste domingo, o técnico Luís Castro deve manter o rodízio adotado ao longo do Gauchão e escalar uma formação alternativa.
O Juventude, por sua vez, tenta surpreender fora de casa para largar na frente na disputa por uma vaga na decisão estadual.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.
Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Gustavo Martins e Caio Paulista; Arthur, Erick Noriega e Willian; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Juventude: Jandrei; Raí Ramos, Abner, Gabriel Barbosa e Patryck; Índio, Mandaca, Lucas Mineiro, Gabriel Taliari e Pablo; Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.