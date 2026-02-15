Esporte

Grêmio x Juventude: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Gaúcho

Partida entre Grêmio x Juventude é válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09h34.

O Grêmio e Juventude se enfrentam neste domingo, 15, às 17h30, na Arena do Grêmio, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.

O Grêmio busca mais regularidade na temporada. Na última partida pelo Brasileirão, a equipe foi derrotada pelo São Paulo, no MorumBIS, em mais uma atuação abaixo do esperado. A instabilidade tem incomodado jogadores, comissão técnica e torcida.

Para o confronto deste domingo, o técnico Luís Castro deve manter o rodízio adotado ao longo do Gauchão e escalar uma formação alternativa.

O Juventude, por sua vez, tenta surpreender fora de casa para largar na frente na disputa por uma vaga na decisão estadual.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Juventude hoje pelo Campeonato Gaúcho?

O jogo deste domingo, às 17h30, entre Grêmio e Juventude terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Juventude hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Gustavo Martins e Caio Paulista; Arthur, Erick Noriega e Willian; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Juventude: Jandrei; Raí Ramos, Abner, Gabriel Barbosa e Patryck; Índio, Mandaca, Lucas Mineiro, Gabriel Taliari e Pablo; Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

