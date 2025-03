Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo e horário do jogo da final do Gauchão

Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado, 8, às 17h45, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto é válido pela final do Campeonato Gaúcho e terá transmissão ao vivo na RBS TV, Sportv 2 e Premiere.

O Tricolor busca manter sua hegemonia no estadual e conquistar mais um título diante de sua torcida. Já o Colorado tenta encerrar a sequência de títulos do rival e levantar a taça após um longo jejum no Gauchão. A partida promete um grande duelo, marcado pelo equilíbrio e rivalidade histórica entre as equipes.

Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x Internacional pela final do Gauchão?

O jogo deste sábado, às 17h45, entre Grêmio e Internacional terá transmissão ao vivo na RBS TV, Sportv 2 e Premiere.

Como assistir online o jogo Grêmio x Internacional hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

