Grêmio x Inter Bebedouro: onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O Grêmio e Inter Bebedouro (SP) se enfrentam nesta terça-feira, 09, às 19h30, no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, interior de São Paulo. A partida é válida pela Copa São Paulo de Futebol Junior.

O Grêmio, já classificado para a próxima fase da Copinha com duas vitórias por goleada de 6 a 0, enfrentará a Inter de Bebedouro visando consolidar a liderança do grupo. Apesar de ser um dos clubes com maior número de participações na história da Copinha, o Grêmio ainda não conquistou o título, apesar de ter chegado às finais em 1991 e 2020.

Com o sucesso da equipe profissional, que conquistou o vice-campeonato brasileiro em 2023 e garantiu vaga na Copa Libertadores, o Grêmio vê na Copinha uma oportunidade de encontrar talentos que possam reforçar o time nas competições como o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil.

Por outro lado, a Inter de Bebedouro, que sofreu duas derrotas na competição, se despedirá da Copinha 2024 no confronto com o Grêmio. Apesar de ter feito uma boa apresentação na estreia, foi derrotada pelo Figueirense em um jogo movimentado com sete gols, resultando em um placar de 4 a 3 para os catarinenses.

Com a eliminação na Copinha, a equipe se preparará para o Paulistão sub-20, próxima competição no calendário do clube, com previsão de início em abril.

Provável escalação do Grêmio

Cássio; Igor, João Lima, Viery, Wesley Costa; João Araújo, Kaick, Bruno Cheron, Gustavo Nunes; Alysson, Jardiel.

Técnico: Airton Fagundes.

Provável escalação do Inter Bebedouro

Gabriel Scatolin; Nicolas Barutti, Marcinho, Diego, Moacir; Caetano, Fellipe Moura, João Henrique, Eduardo Vieira; João Vitor e Léo.

Técnico: Eberson Serralheiro.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio pela Copinha?

O jogo desta terça-feira, às 19h30, entre Grêmio x Inter Bebedouro (SP) terá transmissão ao vivo no Paulistão (Youtube).

Como assistir online o jogo do Grêmio?

Você pode assistir a partida online pelo Paulistão (Youtube).