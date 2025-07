Grêmio x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira, 29 de julho, às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão no Premiere.

As duas equipes estão brigando na parte de baixo da tabela. O Grêmio tem 17 pontos conquistados em 15 partidas. São, até aqui, quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas, o que coloca o time na 14ª posição. A vantagem para o Santos, primeiro time na zona de rebaixamento, é de apenas dois pontos.

O último triunfo do Grêmio pelo Brasileirão aconteceu em 1º de junho, quando venceu o Juventude por 2 a 0, ainda antes da pausa no calendário. No retorno, o time perdeu para Cruzeiro e Palmeiras, e empatou contra o Vasco.

Por outro lado, o Fortaleza está ainda pior na classificação. O time ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com três vitórias, cinco empates e sete derrotas nos 15 jogos disputados. A equipe, no entanto, vem de vitória na última partida, vencendo o Red Bull Bragantino por 3 a 1. Desde o retorno da competição, o Fortaleza também sofreu derrota para o Ceará e empatou contra o Bahia.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Fortaleza hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta terça-feira, 20h30, entre o Grêmio e Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere.

