Grêmio x Ferroviária: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão Feminino

O Grêmio recebe a Ferroviária nesta quarta-feira, 26 de março, às 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela segunda rodada do Brasileirão Feminino.

Após uma estreia difícil, as Gurias Gremistas buscam a recuperação diante das Guerreiras Grenás. No primeiro jogo, a equipe de Renata Costa chegou a abrir 2 a 0 sobre o Cruzeiro, fora de casa, mas sofreu a virada na segunda etapa e perdeu por 4 a 3. Os gols gremistas foram marcados por Giovaninha, Tayla e Yamira Rodríguez.

Já a Ferroviária Feminino vem de uma estreia arrasadora, goleando o Sport por 7 a 0 na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Com esse resultado, o time de Tuca Rodrigues assumiu a liderança do campeonato pelo saldo de gols. As artilheiras do time são Micaelly e Duda, com dois gols cada, além de Nat Vendito, Raquel e Millene, que também balançaram as redes.

O último confronto entre as equipes aconteceu no Brasileirão de 2024, quando a Ferroviária venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Duda e Sochor.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio Feminino x Ferroviária Feminino hoje pelo Brasileirão Feminino?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre Grêmio Feminino e Ferroviária Feminino terá transmissão ao vivo pelo Sportv.

Como assistir online o jogo do Grêmio Feminino x Ferroviária Feminino hoje?

Você pode assistir ao jogo online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.