Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O jogo entre Grêmio e Cruzeiro acontece nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 e promete ser decisiva para ambos os times na parte superior da tabela. A transmissão ao vivo será feita pelo canal Premiere.

Após ser derrotado pelo Corinthians, o Grêmio tenta se recuperar jogando em casa, onde tem sido mais eficaz. A equipe de Mano Menezes ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos, e vem de três vitórias seguidas como mandante. O Tricolor busca continuar essa boa fase para se aproximar de uma vaga na Libertadores.

Já o Cruzeiro, com 60 pontos e na 3ª posição, está na perseguição ao líder Palmeiras. Com cinco pontos de desvantagem para o time paulista, a Raposa precisa dos três pontos para seguir firme na briga pelo título, e terá o retorno de jogadores importantes, como os zagueiros Fabrício Bruno e Lucas Villalba, que estavam suspensos na última rodada.

Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x Cruzeiro hoje?

A partida entre Grêmio e Cruzeiro, nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 20h, será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações de Grêmio x Cruzeiro

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu.

Técnico: Mano Menezes.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Técnico: Leonardo Jardim.