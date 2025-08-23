Grêmio x Ceará: Onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio recebe o Ceará neste sábado, 23 de agosto, às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio vem de uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último domingo, 17, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Com o triunfo, o Tricolor Gaúcho alcançou a 13ª colocação no Brasileirão, com 23 pontos. A equipe de Mano Menezes busca a recuperação para se distanciar da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Ceará perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na última quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela semifinal da Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro, o Vozão vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, no último sábado, 16, no Castelão, em Fortaleza. O time de Léo Condé ocupa a 10ª colocação, com 25 pontos, e busca continuar a boa fase no Brasileirão.

Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x Ceará?

A partida entre Grêmio e Ceará, neste sábado, 23 de agosto, às 21h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Como assistir online o jogo Grêmio x Ceará?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere, através do aplicativo ou site.

Prováveis escalações de Grêmio x Ceará:

Grêmio (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Edenilson; Alysson, Riquelme e Kike Olivera; Braithwaite.

Ceará (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul.