Grêmio x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Brasileiro

Partida entre Grêmio e Botafogo é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10h45.

A partida entre Grêmio e Botafogo será realizada nesta quarta-feira, 24, às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

As duas equipes vêm de vitórias importantes, mas em realidades bem distintas. O Grêmio venceu o Internacional no clássico do último domingo, no Beira-Rio, e respirou ao abrir seis pontos da zona de rebaixamento. Já o Botafogo, com um a menos, venceu o Atlético-MG e abriu vantagem no G-6. No entanto, ambos os times têm preocupações para o jogo de hoje.

O Botafogo, por sua vez, tem uma lista considerável de desfalques para a partida fora de casa. São nove jogadores fora: Santi Rodríguez, Montoro, Marçal e Chris Ramos, suspensos, e Neto, Correa, Savarino, Danilo, Bastos e Nathan Fernandes, lesionados. Além disso, Jordan Barrera foi cedido à seleção da Colômbia e também segue fora. O técnico Davide Ancelotti contará com importantes retornos, como Alex Telles, Artur e Arthur Cabral, e levará jovens da base.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Botafogo hoje pelo Campeonato Brasileiro?

O jogo desta quarta-feira, 24, às 19h30, entre Grêmio e Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere.

Prováveis escalações:

Grêmio (técnico: Thiago Kosloski)

  • Tiago Volpi
  • Marcos Rocha (João Pedro)
  • Noriega
  • Kannemann
  • Marlon
  • Dodi
  • Alex Santana
  • Pavon
  • Edenilson
  • Willian
  • André Henrique

Botafogo (técnico: Davide Ancelotti)

  • Léo Linck
  • Vitinho
  • Kaio Pantaleão
  • Barboza
  • Alex Telles
  • Newton
  • Marlon Freitas
  • Matheus Martins
  • Artur
  • Jeffinho
  • Arthur Cabral

 

