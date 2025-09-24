Grêmio x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Brasileiro

A partida entre Grêmio e Botafogo será realizada nesta quarta-feira, 24, às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

As duas equipes vêm de vitórias importantes, mas em realidades bem distintas. O Grêmio venceu o Internacional no clássico do último domingo, no Beira-Rio, e respirou ao abrir seis pontos da zona de rebaixamento. Já o Botafogo, com um a menos, venceu o Atlético-MG e abriu vantagem no G-6. No entanto, ambos os times têm preocupações para o jogo de hoje.

O Botafogo, por sua vez, tem uma lista considerável de desfalques para a partida fora de casa. São nove jogadores fora: Santi Rodríguez, Montoro, Marçal e Chris Ramos, suspensos, e Neto, Correa, Savarino, Danilo, Bastos e Nathan Fernandes, lesionados. Além disso, Jordan Barrera foi cedido à seleção da Colômbia e também segue fora. O técnico Davide Ancelotti contará com importantes retornos, como Alex Telles, Artur e Arthur Cabral, e levará jovens da base.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Botafogo hoje pelo Campeonato Brasileiro?

O jogo desta quarta-feira, 24, às 19h30, entre Grêmio e Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere.

Prováveis escalações:

Grêmio (técnico: Thiago Kosloski)

Tiago Volpi

Marcos Rocha (João Pedro)

Noriega

Kannemann

Marlon

Dodi

Alex Santana

Pavon

Edenilson

Willian

André Henrique

Botafogo (técnico: Davide Ancelotti)