Grêmio x Bahia: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio e o Bahia se enfrentam neste domingo, 26, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

Após o retorno às atividades, o Tricolor Gaúcho tenta se reerguer na competição nacional, enquanto ainda lida com os impactos das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Do outro lado, o Bahia vive um bom momento e tenta manter-se entre os primeiros colocados na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Bahia hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 11h, entre o Grêmio e Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Bahia hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.