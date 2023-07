Grêmio x Atlético-MG hoje: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 22, às 21h, na Arena, em Porto Alegre. A partida é válida pelas 16ª rodada do Brasileirão.

O clima de tensão do Grêmio chega forte na disputa desse sábado, porque o Tricolor Gaúcho sai em busca da vice-liderança no Brasileirão e precisa de um bom resultado para pressionar o Flamengo na luta pela semifinal da Copa do Brasil. Até agora, o clube acumula 26 pontos, após a derrota para o Botafogo por 2 a 0.

Já o Atlético-MG chega à partida desse sábado em busca de recuperação. O Galo vem de uma temporada ruim, com quatro empates e duas derrotas nos últimos jogos do Brasileirão. O técnico Felipão já anunciou o retorno de Battaglia e Mariano, suspensos no empate com o Goiás.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Grêmio x Atlético-MG do Brasileirão hoje

O jogo deste sábado, 22, às 21h, entre Grêmio e Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Premiere e SporTV.

Como assistir o jogo do Grêmio x Atlético-MG online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Grêmio ?

26/07 - Grêmio x Flamengo - Copa do Brasil

31/07 - Goiás x Grêmio - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Atlético-MG ?