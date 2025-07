Grêmio x Alianza Lima: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Grêmio e Alianza Lima se enfrentam nesta quarta-feira, 23, às 21h30, na Arena, em Porto Alegre, pelo playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo no Paramount+.

O Grêmio chega pressionado para o confronto após três partidas sem vencer. O time gaúcho precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, após o empate em 1 a 1 no jogo de ida contra o Alianza Lima, no Peru.

No último jogo, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Vasco, fora de casa, e segue com 17 pontos no Campeonato Brasileiro, ocupando a 13ª colocação com um jogo a menos. A equipe precisa se recuperar na temporada e garantir a classificação para as quartas da Sul-Americana.

O Alianza Lima, por sua vez, vive boa fase na temporada, mas perdeu a invencibilidade de nove jogos no último fim de semana. No sábado, 19, a equipe peruana foi derrotada por 2 a 0 pelo Cusco, fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Peruano, mas com uma formação majoritariamente reserva. A equipe comandada por Néstor Gorosito chega com moral, mas terá que superar a pressão de jogar fora de casa para avançar às quartas de final.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Alianza Lima pela Copa Sul-Americana?

O jogo entre Grêmio x Alianza Lima será transmitido ao vivo no Paramount+, às 21h30, nesta quarta-feira, 23.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Alianza Lima pela Copa Sul-Americana?

Prováveis Escalações

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Erick Noriega e Miguel Trauco; Renzo Garcés, Jesús Castillo, Fernando Gaibor e Piero Cari; Eryc Castillo, Alan Cantero e Hernán Barcos (Paolo Guerrero). Técnico: Néstor Gorosito.

Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Erick Noriega e Miguel Trauco; Renzo Garcés, Jesús Castillo, Fernando Gaibor e Piero Cari; Eryc Castillo, Alan Cantero e Hernán Barcos (Paolo Guerrero). Técnico: Néstor Gorosito. Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Alysson, Alex Santana (Edenílson) e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.