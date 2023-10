GP dos Estados Unidos de F1 2023: veja horários e onde assistir ao vivo

Neste fim de semana, o Grande Prêmio de Fórmula 1 chega à 18º etapa da temporada com o GP dos Estados Unidos e ocorre no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.

No treino livre, realizado nesta sexta-feira, 20, os destaques foram os pilotos Max Verstappen e Lewis Hamilton.

O holandês da RBR foi o líder da etapa, com volta de 1m35s912 nos pneus macios. Enquanto Charles Leclerc ficou em segundo e Lewis Hamilton foi o terceiro, com desempenho abalado por uma falha no setor final de sua última volta.

O piloto britânico obteve a vantagem sobre Verstappen, apesar da diferença entre os rivais ter ficado em apenas 0s1. Por outro lado, os demais pilotos também tiveram destaque ao alcançarem as principais posições no treino. No momento dos compostos macios, Max Verstappen reagiu e conseguiu terminar na liderança.

O treino livre desta sexta também foi marcado por um incidente envolvendo o australiano Oscar Piastri, que teve uma deslizada e, por sorte, evitou uma colisão, quando saiu de trasenira na curva 9.

Esta etapa também contou com o retorno de Daniel Ricciardo ao cockpit da AlphaTauri, depois de quase dois meses afastado das pistas, por causa de uma fratura no metacarpo, durante o TL2 do GP da Holanda.

Onde assistir e horários do GP dos Estados Unidos de F1 2023 ao vivo

Diferentemente dos treinos, transmitidos somente nos canais por assinatura (seja BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo), a classificação e a corrida serão transmitidos pela TV aberta, na Band.

Treino livre - Sexta-feira, 20, às 14h30; transmissão: Bandsports, Band e F1 TV .

. Classificação - Sexta-feira, 20, às 18h; transmissão: Bandsports, Band e F1 TV .

. Classificação para Sprint - Sábado, 21, às 14h30; transmissão: Bandsports, Band e F1 TV .

. Corrida Sprint - Sábado, 21, às 19h; transmissão: Bandsports, Band e F1 TV .

. Corrida - Domingo, 22, às 16h; transmissão: Bandsports.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz

Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Lewis Hamilton e George Russell Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Lando Norris e Oscar Piastri Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Fernando Alonso e Lance Stroll Haas: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Liam Lawson

Yuki Tsunoda e Liam Lawson Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

Como assistir GP dos Estados Unidos de F1 2023 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1