GP do Bahrein de F1 2025: veja horário e onde assistir à corrida neste domingo

Em dia de grande desempenho, a McLaren confirmou o favoritismo demonstrado nos treinos livres e garantiu a pole position do GP do Bahrein neste sábado, com Oscar Piastri. O australiano largará na frente pela segunda vez na carreira, após registrar 1m29s841 em sua melhor volta. Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em segundo, seguido por George Russell, da Mercedes. Agora, os pilotos retornam a pista para corrida final, neste domingo.

Gabriel Bortoleto terminou a classificação em 18º. No Q1, sua primeira volta o colocou em 16º, a 1s6 do tempo de referência. Ele ainda melhorou em 0s6 na última tentativa, mas acabou eliminado após as voltas finais da dupla da RBR, Max Verstappen e Yuki Tsunoda, que avançaram juntos ao Q3 — algo inédito desde a chegada do japonês à equipe, no fim de semana anterior.

Após a sessão, a FIA aplicou punições a George Russell e Kimi Antonelli, ambos da Mercedes, que perderam uma posição no grid. Com isso, Leclerc subiu para segundo, Russell caiu para terceiro, Gasly avançou para quarto, e Antonelli ficou com o quinto lugar.

As punições ocorreram devido a uma infração sob bandeira vermelha, provocada pelo acidente de Esteban Ocon, da Haas. Antes da definição do novo horário para a retomada da sessão, Russell e Antonelli retornaram rapidamente ao pit lane, desrespeitando o regulamento.

Grid de largada

Oscar Piastri (McLaren) – 1m29s841

Charles Leclerc (Ferrari) +0s334

George Russell (Mercedes) +0s168 – perdeu uma posição

Pierre Gasly (Alpine) +0s375

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0s372 – perdeu uma posição

Lando Norris (McLaren) +0s426

Max Verstappen (RBR) +0s582

Carlos Sainz (Williams) +0s839

Lewis Hamilton (Ferrari) +0s931

Yuki Tsunoda (RBR) +1s462

Jack Doohan (Alpine) – Q2

Isack Hadjar (RB) – Q2

Fernando Alonso (Aston Martin) – Q2

Esteban Ocon (Haas) – Q2

Alexander Albon (Williams) – Q2

Nico Hulkenberg (Sauber) – Q1

Liam Lawson (RB) – Q1

Gabriel Bortoleto (Sauber) – Q1

Lance Stroll (Aston Martin) – Q1

Oliver Bearman (Haas) – Q1

Como assistir ao GP do Bahrein de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP do Bahrein de F1 2025

A nova etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Domingo, 13 de abril

Corrida: 11h30

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

RBR: Max Verstappen e Liam Lawson

Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon

RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?

GP da Arábia Saudita: 20 de abril

GP de Miami: 04 de maio

GP da Emilia Romagna: 18 de maio

GP de Mônaco: 25 de maio

GP da Espanha: 01 de junho

GP do Canadá: 15 de junho

GP da Áustria: 29 de junho

GP da Grã-Bretanha: 06 de julho

GP da Bélgica: 27 de julho

GP da Hungria: 03 de agosto

GP da Holanda: 31 de agosto

GP da Itália: 07 de setembro

GP do Azerbaijão: 21 de setembro

GP de Singapura: 05 de outubro

GP dos Estados Unidos: 19 de outubro

GP dos México: 26 de outubro

GP de São Paulo: 09 de novembro

GP de Las Vegas: 22 de novembro

GP do Catar: 30 de novembro

GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro