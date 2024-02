GP do Bahrein de F1 2024: veja horários e onde assistir ao vivo

Neste fim de semana, a Fórmula 1 começa sua nova temporada com o GP do Bahrein, prometendo ser a maior da história da principal categoria do automobilismo mundial.

A disputa acontece no circuito de Sakhir no sábado, 2, com treinos livres marcados para esta quinta-feira, 29.

Os pilotos estão familiarizados com a pista, tendo realizado a pré-temporada no local. No entanto, com a introdução de carros novos e as expectativas elevadas, a meta de praticamente todas as equipes é igualar o ritmo da Red Bull Racing, atual campeã mundial de construtores, e em especial do holandês Max Verstappen, tricampeão da categoria.

A corrida está agendada para sábado, assim como o próximo Grande Prêmio na Arábia Saudita. Essa mudança se deve ao início do Ramadã, o mês sagrado do Islã, que começa em 10 de março.

Max Verstappen se destaca como o grande favorito após dominar o campeonato do ano passado e realizar uma excelente pré-temporada. Isso ocorre mesmo com a Red Bull implementando mais mudanças do que o esperado em seu projeto.

Apesar disso, o restante do pelotão promete ser altamente competitivo, tornando difícil prever quem estará mais próximo da Red Bull. A Ferrari também promete surpreender, depois de registrar o melhor tempo nos testes, que também ocorreram no Bahrein.

Horários dos treinos, classificação e corrida do GP do Bahrein de F1 2024

A primeira corrida da temporada de 2024 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Treino livre 1 - Quinta-Feira, 29 de fevereiro, às 08h20; Onde assistir: Bandsports e Bandplay.

- Quinta-Feira, 29 de fevereiro, às 08h20; Onde assistir: Bandsports e Bandplay. Treino livre 2 - Quinta-Feira, 29 de fevereiro, às 11h50; Onde assistir: Bandsports e Bandplay.

- Quinta-Feira, 29 de fevereiro, às 11h50; Onde assistir: Bandsports e Bandplay. Treino livre 3 - Sexta-Feira, 1º de março, às 09h20; Onde assistir: Bandsports e Bandplay.

- Sexta-Feira, 1º de março, às 09h20; Onde assistir: Bandsports e Bandplay. Classificação - Sexta-Feira, 1º de março, às 12h30; Onde assistir: Bandsports e Bandplay.

- Sexta-Feira, 1º de março, às 12h30; Onde assistir: Bandsports e Bandplay. Corrida - Sábado, 2 de março, às 12h; Onde assistir: Bandsports e Bandplay.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz

Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Lewis Hamilton e George Russell Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Lando Norris e Oscar Piastri Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Fernando Alonso e Lance Stroll Haas: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Liam Lawson

Yuki Tsunoda e Liam Lawson Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

Como assistir GP de Las Vegas de F1 2024 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1