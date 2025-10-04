GP de Singapura de F1 2025: horário e onde assistir ao treino e classificação neste sábado

O Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 de 2025 acontece neste fim de semana no circuito urbano de Marina Bay, em Singapura. Neste sábado, 4 de outubro, a prova chega às etapas de treino e classificação.
Como assistir ao GP de Singapura de F1 2025 online?
A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.
Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.
Horário dos treinos, classificação e corrida do GP de Singapura de F1 2025
Sábado, 4 de outubro
- Treino 3: 06h30
- Classificação: 10h00
Domingo, 5 de outubro
Veja quem são os pilotos na F1 este ano
- McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
- Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
- RBR: Max Verstappen e Liam Lawson
- Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli
- Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
- Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan
- Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon
- RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda
- Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
- Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman
Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?
- GP dos Estados Unidos: 19 de outubro
- GP dos México: 26 de outubro
- GP de São Paulo: 09 de novembro
- GP de Las Vegas: 22 de novembro
- GP do Catar: 30 de novembro
- GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro
