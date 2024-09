GP de Singapura de F1 2024: horários e onde assistir ao treino e classificação ao vivo

A temporada 2024 de Fórmula 1 tem sido de fortes emoções, e este fim de semana não seria diferente com o Grande Prêmio de Singapura, a 18ª etapa do campeonato. Neste sábado, 21 de setembro, ocorre as fases de treino livre e classificação no Circuito de Marina Bay.

A Ferrari começou o GP de Singapura com força, liderando o primeiro treino livre nesta sexta-feira graças a Charles Leclerc. O monegasco registrou a melhor volta, com 1m31s763, superando Lando Norris, da McLaren, por apenas 0s076. Carlos Sainz, também da Ferrari, terminou em terceiro, a apenas 0s1 de Leclerc.

O treino foi marcado por uma disputa acirrada entre Ferrari e McLaren, com ambas as equipes se alternando nas melhores voltas durante os 60 minutos da sessão. Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren, teve uma presença discreta, enquanto Norris chegou a tocar o muro, danificando seu pneu, mas ainda assim fechou em sexto.

Nos primeiros 10 minutos, pilotos como Hamilton, Norris, Sainz e Verstappen se revezaram na liderança, utilizando pneus médios e duros. Inicialmente, Norris abriu vantagem, colocando 0s5 sobre Verstappen. Porém, as Ferraris começaram a se destacar, com Leclerc e Sainz diminuindo a diferença para o piloto da McLaren, até que Leclerc assumiu a liderança após 22 minutos de treino.

Quando os pneus macios foram introduzidos, Norris cravou uma volta de 1m32s165 e recuperou a liderança temporariamente. No entanto, Leclerc voltou a melhorar seu tempo com os pneus macios, tomando a dianteira definitivamente, com uma diferença mínima de 0s076 a 15 minutos do fim da sessão.

Como assistir ao GP de Singapura de F1 2024 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horários dos treinos, classificação e corrida do GP de Singapura de F1 2024

A nova etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Treino Livre - sábado, 21 de setembro, às 06h30; Onde assistir: Band, Bandsports .

- sábado, 21 de setembro, às 06h30; Onde assistir: . Classificação - sábado, 21 de setembro, às 10h; Onde assistir: Band, Bandsports .

- sábado, 21 de setembro, às 10h; Onde assistir: . Corrida - domingo, 22 de setembro, às 09h; Onde assistir: Band, Bandsports.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

Sauber (ex-Alfa Romeo) : Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

RB (ex-AlphaTauri) : Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1

GP dos Estados Unidos - Circuito das Américas - 18/10 a 20/10 - 16h

GP do México - Autódromo Hermanos Rodríguez - 27/10 a 27/10 - 17h

GP de São Paulo - Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) - 01/11 a 03/11 - 14h

GP de Las Vegas - Circuito de Las Vegas - 21/11 a 23/11 - 3h

GP do Catar - Circuito Internacional de Lusail - 29/11 a 01/12 - 14h

GP de Abu Dhabi - Circuito de Yas Marina - 06/12 a 08/12 - 10h