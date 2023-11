GP de São Paulo de F1: qual é a previsão do tempo para Interlagos neste fim de semana?

Neste domingo, 5, o Grande Prêmio de Fórmula 1 chega à 20ª etapa da temporada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nesta fase, a grande estrela é o holandês Max Verstapen, que também é atualmente o grande favorito a vencer a prova.

Os treinos começam nesta sexta-feira, 3, e ocorrem também no sábado 4. No último grid, o francês Charles Leclerc ganhou a pole position, mas o vencedor foi Verstappen, seguido de seu companheiro Sergio Perez.

Embora atmosfera seja de animação e boas expectativas para esta etapa, o clima em São Paulo pode surpreender aqueles que comparecerem ao Autódromo para assistir às corridas. A partir de hoje, o tempo pode ter uma mudança intensa e impactar o desenrolar do GP de F1.

Qual é a previsão do tempo para o fim de semana, durante o GP de São Paulo de F1?

A competição em Interlagos, zona sul da capital paulista, tem previsão de tempo seco e muito calor para a maior parte do tempo. No entanto, as condições são diferentes para esta sexta-feira, 3, durante o treino livre e a fase de classificação para a prova no domingo.

Para a tarde de hoje, haverão temperaturas elevadas e máxima de 33ºC e mínima de 18ºC. Mas, a partir do fim da tarde, a probabilidade de chuva é de 40%, com previsão de fortes pancadas, segundo informações do site Climatempo.

No sábado, quando ocorre o treino classificatório para a disputa de domingo e a corrida mais curta, a máxima deve chegar a 27ºC e a mínima em 13ºC. O dia promete um clima mais estável e tempetauras amenas, c0m probabilidade de chuva em 20%.

Já no domingo, dia da decisão, o tempo deve continuar nas condições de sábado, com ar seco, porém com queda na temperatura. A máxima deve chegar a 23ºC e a mínima em 15ºC, segundo a previsão divulgada pela Fórmula 1.

Apesar da meteorologia apontar mau tempo apenas para sexta, os pilotos que participarão do GP de São Paulo afirmaram estarem preparados para qualquer imprevisto no final de semana.

"O clima está mudando e acho que isso torna tudo um pouco mais especial. Parece que vai estar seco no domingo, mas nunca se sabe", declarou o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Já Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, está confiante que o tempo instável possa favorecê-lo nas corridas, especialmente nas pistas de Interlagos. "Tenho muitas lembranças boas daqui sempre. O GP realmente oferece boas corridas e fins de semana imprevisíveis também, às vezes graças ao clima".

Onde assistir e horários do GP de São Paulo de F1 2023 ao vivo

Diferentemente dos treinos, transmitidos somente nos canais por assinatura (seja BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo), a classificação e a corrida serão transmitidos pela TV aberta, na Band.

Treino livre - Sexta-feira, 03, às 11h30; transmissão: Bandsports, Band e F1 TV .

. Classificação - Sexta-feira, 03, às 15h; transmissão: Bandsports, Band e F1 TV .

. Classificação para Sprint - Sábado, 04, às 11h00; transmissão: Bandsports, Band e F1 TV .

. Corrida Sprint - Sábado, 04, às 15h30; transmissão: Bandsports, Band e F1 TV .

. Corrida - Domingo, 05, às 14h; transmissão:Band,Bandsports e F1 TV

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Liam Lawson

Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

