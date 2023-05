GP de Miami: onde assistir ao vivo a Fórmula 1 hoje, domingo, 7; veja horário

Neste domingo, 7, acontece o GP de Miami, a quinta etapa da Fórmula 1 em 2023. Ao todo 20 pilotos entrarão para o grid, com três treinos livres e um classificatório. O último grande prêmio, do Azerbaijão, teve a estreia da corrida sprint na temporada 2023.

Sergio Pérez da RBR larga na primeira posição, seguido por Fernando Alonso e Carlos Sainz. Verstappen, líder do campeonato, vai largar apenas na nona posição. Lewis Hamilton larga na décima terceira posição.

O circuito do Miami International Autodrome é uma das pistas novatas na Fórmula 1. O local recebeu o Mundial no ano passado, e por isso todos os recordes da pista podem ser batidos neste final de semana. Max Verstappen venceu a corrida no ano passado.

Onde assistir ao vivo e qual horário da Fórmula 1 hoje; veja horário

O GP de Miami acontece às 16h30 e será transmitido pela TV Band e a plataforma F1 TV

Como assistir F1 online e de graça?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo. A transmissão também acontece na TV Band. É possível acompanhar o sinal da Band no site da emissora.

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1

21/5/2023 - GP da Emilia-Romagna

28/5/2023 - GP de Mônaco

Grid de largada do GP de Miami