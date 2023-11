GP de Las Vegas promete ser o mais caro da história da F1; veja valores dos ingressos

Nesta semana, o Grande Prêmio de Fórmula 1 vai ocorrer na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, pela primeira vez em 41 anos, prometendo não apenas uma intensa disputa entre os pilotos, como também espetáculos fora das pistas.

Segundo os organizadores do evento, o GP de Las Vegas vai contar com leilões do carro de Lewis Hamilton na vitória pela Mercedes no GP da Hungria de 2013 e do macacão usado pelo piloto Michael Schumacher na Ferrari.

Haverá também uma partida de golfe com pilotos e atletas da Fórmula 1, um show de abertura com cantores internacionais e uma capela de casamento dentro do paddock do Circuito de rua de Las Vegas Strip, que concentra os mais famosos hotéis e cassinos da cidade.

O circuito recebeu investimento de US$ 240 milhões (aproximadamente R$ 1,2 bilhão, na cotação atual). A pista é uma das maiores da categoria, com 6,2 km de extensão, 14 curvas e três retas. A corrida do GP de Las Vegas vai consistir em 50 voltas e a largada, que vai ocorrer no sábado, será às 22h - 3h da manhã de domingo no horário de Brasília.

Abertura memorável

Embora os GPs de Fórnula 1 contem com uma abertura oficial sempre no domingo de corrida, a prova de Las Vegas se coloca em uma posição especial, por realizar o evento nesta quarta-feira, 15.

Com 30 minutos de duração, a abertura vai contar com a participação de diversos artistas, entre eles: Bishop Briggs, Journey, o DJ Steve Aoki, Andray Day, os cantores J Balvin, Keith Urban, o rapper Will.i.am (ex-líder da Black Eyed Peas) e a banda de rock Thirty Second to Mars.

A festa terá também apresentação do Blue Man Group e do Cirque du Soleil.

Como será o leilão de itens de luxo no GP de Las Vegas?

Para os apaixonados pela F1, os organizadores promoverão um leilão de carros que fizeram parte da história da categoria.

Entre os veículos incluídos no catálogo, destaca-se o W04, pilotado por Lewis Hamilton (Mercedes) quando foi campeão no GP da Hungria de 2013. O modelo deve ser leiloado por valores iniciais entre US$ 10 e US$ 15 milhões, equivalentes a R$ 51 milhões e R$ 77 milhões respectivamente.

Outros carros esportivos serão oferecidos no leilão. Entre eles, há modelos esportivos de 1970 até 2023 de montadoras como Mercedes, Porsche, Ferrari, Bugatti, Lamborghini e McLaren.

Por outro lado, o GP de Las Vegas pretende agradar também os compradores que desejam colecionar itens de valor que pertenceram aos principais pilotos da F1. No catálogo, há o macacão do heptacampeão Michael Schumacher da Ferrari de 2003, autografado. A peça do ex-piloto alemão pode chegar a lances de US$ 25 mil dólares (R$ 122 mil, na cotação atual).

O britânico Lando Norris (McLaren) também colocou no leilão um capacete autografado de 2022 para ser vendido em lances iniciais entre US$ 10 mil e US$ 15 mil (de R$ 49 mil a R$ 73 mil). Por outro lado, o valor arrecadado com a venda será revertido em doação para o Hospital Infantil St. Jude, no Tennessee.

Quanto custam os ingressos para o GP de Las Vegas?

Os preços dos ingressos para o GP de Las Vegas de Fórmula 1 estão entre os mais caros no calendário da categoria. O valor mais barato é de US$ 500 para uma vaga em pé. Já o ingresso para um assento custa pelo menos US$ 2 mil.