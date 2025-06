GP da Áustria de F1 2025: veja horários e onde assistir ao treino e classificação neste sábado, 28

Neste sábado, 28, Lando Norris repetiu o desempenho da sessão anterior e registrou a melhor volta no terceiro e último treino livre do GP da Áustria. O piloto da McLaren marcou 1m04s888, garantindo a liderança e consolidando uma dobradinha da equipe com o segundo lugar de Oscar Piastri.

Max Verstappen ficou em terceiro. A sessão também contou com mais uma participação de Gabriel Bortoleto, que terminou em décimo lugar, permanecendo no top 10.

Bortoleto levou alguns minutos para registrar sua primeira volta rápida. Com pneus macios, o brasileiro ficou na nona posição entre os 16 pilotos após o primeiro terço da sessão. Com o tempo subsequente, caiu para a décima colocação, apenas 0s050 à frente de Hulkenberg, seu companheiro de equipe na Sauber.

Como assistir ao GP da Áustria de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP da Áustria de F1 2025

Sábado, 28 de junho

Treino 3: 07h30

Classificação: 11h00

Domingo, 29 de junho

Corrida: 10h

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

RBR: Max Verstappen e Liam Lawson

Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon

RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?

GP da Áustria: 29 de junho

GP da Grã-Bretanha: 06 de julho

GP da Bélgica: 27 de julho

GP da Hungria: 03 de agosto

GP da Holanda: 31 de agosto

GP da Itália: 07 de setembro

GP do Azerbaijão: 21 de setembro

GP de Singapura: 05 de outubro

GP dos Estados Unidos: 19 de outubro

GP dos México: 26 de outubro

GP de São Paulo: 09 de novembro

GP de Las Vegas: 22 de novembro

GP do Catar: 30 de novembro

GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro