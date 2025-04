GP da Arábia Saudita de F1 2025: veja horário e onde assistir à corrida neste domingo

Neste domingo, 20 de abril, a 5ª etapa da Fórmula 1 promete momentos emocionantes no Grande Prêmio da Arábia Saudita, com a chegada da corrida final, no Circuito Jeddah Corniche, localizado na cidade de Jeddah.

Após cair do segundo para o terceiro lugar na classificação de pilotos no último domingo, no Bahrein, Max Verstappen terá a chance de reagir. Neste sábado, 19, o holandês garantiu a pole position para o GP da Arábia Saudita, marcando 1min27s560 – tempo apenas 0s010 mais rápido que o de Oscar Piastri. A conquista veio também após uma batida que tirou Lando Norris da disputa. George Russell assegurou a terceira colocação.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, por sua vez, largará apenas na 20ª posição no circuito de Jeddah-Corniche. Ele não conseguiu finalizar sua volta rápida, após cometer um erro que resultou em uma rodada logo na curva 1. Com isso, terminou com o pior tempo da primeira fase do treino classificatório, ficando duas posições atrás de seu companheiro na Sauber, Nico Hulkenberg, que sai em 18º.

Vale lembrar que Verstappen já havia largado na pole no GP do Japão, duas semanas atrás – prova em que conquistou sua única vitória até agora nesta temporada. Com o desempenho deste sábado, ele chega a 42 poles na carreira, entrando no seleto grupo dos cinco maiores da história da F1 nesse quesito.

O bom resultado surge em meio a um momento turbulento para o piloto da Red Bull. No Bahrein, Verstappen cruzou a linha de chegada em sexto lugar, desempenho que acendeu o sinal de alerta na equipe austríaca e permitiu que Oscar Piastri, que larga ao seu lado neste domingo, subisse para a vice-liderança do campeonato.

Como assistir ao GP da Arábia Saudita de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP da Arábia Saudita de F1 2025

A nova etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Domingo, 20 de abril

Corrida: 14h

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

RBR: Max Verstappen e Liam Lawson

Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon

RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?

GP de Miami: 04 de maio

GP da Emilia Romagna: 18 de maio

GP de Mônaco: 25 de maio

GP da Espanha: 01 de junho

GP do Canadá: 15 de junho

GP da Áustria: 29 de junho

GP da Grã-Bretanha: 06 de julho

GP da Bélgica: 27 de julho

GP da Hungria: 03 de agosto

GP da Holanda: 31 de agosto

GP da Itália: 07 de setembro

GP do Azerbaijão: 21 de setembro

GP de Singapura: 05 de outubro

GP dos Estados Unidos: 19 de outubro

GP dos México: 26 de outubro

GP de São Paulo: 09 de novembro

GP de Las Vegas: 22 de novembro

GP do Catar: 30 de novembro

GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro