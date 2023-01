Goleiro com mais jogos em Copas do Mundo, Hugo Lloris anuncia aposentadoria da seleção francesa

Aos 36 anos, o goleiro Hugo Lloris, até então capitão da seleção da França, anunciou nesta segunda-feira sua aposentadoria da seleção, ao 'L'Équipe'. Ele defendeu a seleção por 14 anos, conquistou o Mundial em 2018 e foi vice-campeão na Copa do Mundo do Catar. Seu último jogo foi a decisão com a Argentina, onde acabou derrotado nos pênaltis.

— Chega uma hora que temos que saber parar. Sempre disse e repeti que a seleção da França não é de ninguém e todos temos que garantir que assim seja. Acho que o time está pronto para continuar, também tem um goleiro que está pronto (Mike Maignan) — afirmou Lloris.

— Prefiro sair por cima do que esperar uma queda de desempenho — completou.

Na Copa do Mundo do Catar, Hugo Lloris, se tornou o goleiro com mais jogos em Copas do Mundo de forma isolada, superando o alemão Manuel Neuer. O recorde foi atingido no apito inicial da semifinal do Mundial diante de Marrocos, quando o goleiro francês atingiu a marca de 19 jogos. Agora, está isolado na liderança.

Lloris jogou no Catar a sua quarta Copa do Mundo. A trajetória do jogador se iniciou em 2010. Na ocasião, ele disputou três partidas naquele Mundial. Em 2018, o goleiro viveu seu ponto alto, sendo campeão mundial com a seleção francesa na Copa do Mundo da Rússia.

