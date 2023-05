Golden State Warriors x Los Angeles Lakers: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo dos playoffs

Golden State Warriors e Los Angeles Lakers se enfrentam nesta segunda-feira, 8, às 23h. O jogo é o quarto da série da semifinal dos playoffs da NBA.

A série está 2 a 1 para o Lakers, que venceu o jogo 3 com diferença de mais de 30 pontos. Os destaques foram LeBron James, com 21 pontos, oito rebotes e oito assistências, e Anthony Davis, com 25 pontos e 13 rebotes. O jogo terminou 97 x 127. Warriors precisa vencer para empatar e série e continuar sonhando com a vaga na final da Conferência Oeste.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

O jogo desta segunda-feira às 23h entre Golden State Warriors x Los Angeles Lakers terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Video e no NBA League.

Como assistir o jogo Golden State Warriors x Los Angeles Lakers online?

A partida será transmitida na Amazon Prime Video e no NBA League.

Quais são os próximos jogos entre Golden State Warriors x Los Angeles Lakers?

Jogo 5: quarta-feira, 10 de maio às 23h em San Francisco

* Jogo 6: sexta-feira, 12 de maio em Los Angeles

* Jogo 7: domingo, 14 de maio em San Francisco

*se necessário