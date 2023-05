Golden State Warriors x Lakers: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo dos playoffs da NBA

Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se enfrentam nesta sexta-feira, 12, às 23h, na Crypto.com Arena, casa dos Lakers, em Los Angeles. O jogo é o sexto da série da semifinal dos playoffs da NBA.

A série está 3 a 2 para o Lakers, que perdeu a chance de encerrar a série no jogo 5. No quinto duelo, o desempenho a baixo do setor ofensivo dos Lakers resultou na vitória dos Warriors. O jogo terminou 121 x 106.

A franquia de Los Angeles está a uma vitória de garantir uma vaga na final da Conferência Oeste, algo que não acontece desde 2020. Os Warriors precisam vencer fora de casa, feito ainda não realizado nessa série, para forçar o jogo 7 em São Francisco. A derrota pode significar a quebra de uma sequência de 19 vitórias consecutivas em séries de playoffs na Conferência Oeste.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

O jogo desta sexta-feira às 23h entre Golden State Warriors x Los Angeles Lakers terá transmissão ao vivo na ESPN 2, Star+ e no NBA League.

Como assistir ao jogo Los Angeles Lakers x Golden State Warriors online?

A partida será transmitida na Star+ e no NBA League.

Quais são os próximos jogos entre Golden State Warriors x Los Angeles Lakers?

* Jogo 7: domingo, 14 de maio, em São Francisco

*se necessário