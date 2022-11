Gol na estreia transforma Cristiano Ronaldo no 1º jogador da história a marcar em cinco Copas

Na estreia da seleção de Portugal na Copa do Mundo 2022, em jogo contra Gana nesta quinta-feira, 24, Cristiano Ronaldo quebrou um recorde: marcou de pênalti na partida e se consagrou como primeiro jogador da história a fazer gol em cinco edições diferentes do campeonato.

Além disso, o primeiro gol da seleção portuguesa também é o de número 50 para a equipe em um Mundial. Essa é a oitava participação de Portugal na Copa do Mundo, ainda sem nenhum título no torneio. Com a vitória de hoje, por 3 a 2, Portugal encabeça o Grupo H e avança na tabela da Copa do Mundo.

Veja os melhores lances da partida entre Portugal e Gana

Números de Cristiano Ronaldo com Portugal

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo (CR7) recebeu o prêmio Bola de Ouro por cinco anos, sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo nos anos de 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Na Copa do Mundo, o astro português marcou o primeiro gol no Mundial já em 2006. Em 2010 e 2014, seguiu o exemplo e também marcou mais um em cada. Em 2018, subiu o nível: foram quatro tentos.

Com isso, o camisa sete de Portugal também faz parte da seleta lista de jogadores que marcaram gols em quatro Copas diferentes, dividindo o marco com Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Close e Lionel Messi — que entrou para essa classificação nesta última terça-feira, no único gol da Argentina no jogo contra a Arábia Saudita.

Quem fez os gols de Portugal na partida de hoje?

Na disputa com Gana, Portugal marcou três gols. O primeiro foi de pênalti, feito por astro Cristiano Ronaldo. O segundo tento foi marcado por João Félix e o terceiro pelo atacante Rafael Leão.

Como assistir os jogos da Copa de graça no Youtube

Serão 22 partidas narradas pela "Copa do Cazé", incluindo a final do evento. A transmissão pode ser acompanhada tanto pela Twitch quanto pelo YouTube, e não se limita ao jogo: Casimiro estará ao vivo ao longo do dia, independente do horário da partida.

Quem perder o ao vivo poderá visitar o canal posteriormente para assistir cortes da partida. Vídeos reagindo aos melhores momentos de todos os jogos também serão publicados no canal do streamer, "Cortes do Casimito".

