Goiás x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Goiás e Grêmio se enfrentam neste domingo, 30, às 18h30, no estádio Serra Dourada, em Goiás. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

O Grêmio está na ponta de cima da tabela, atrás apenas do líder Botafogo, mas vem de derrota para o Flamengo pela Copa do Brasil. Já o Goiás, do outro lado da tabela, conseguiu deixar o Z4 na última rodada, após vencer o Cruzeiro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Goiás x Grêmio do Brasileirão hoje

O jogo deste domingo, 30, às 18h30, entre Goiás e Grêmio terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere.

Como assistir o jogo do Grêmio online?

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, que possuem transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Grêmio?