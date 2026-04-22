Goiás x Cruzeiro: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira pela quinta fase da Copa do Brasil

Cruzeiro: time mineiro disputa fora de casa a ida da quinta fase da Copa do Brasil ((Foto de Pedro Vilela/Getty Images) )

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h13.

Goiás e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h (de Brasília), no Estádio Serra Dourada, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Como chega o Goiás

O Goiás garantiu vaga na quinta fase após eliminar o Maringá na etapa anterior.

Agora, a equipe busca aproveitar o fator casa para largar em vantagem no confronto eliminatório.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro decide a vaga em dois jogos e terá a oportunidade de fazer a partida de volta em casa.

A equipe mineira entra na competição nesta fase e tenta construir um bom resultado fora para levar tranquilidade ao duelo decisivo no Mineirão.

Onde assistir Goiás x Cruzeiro ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view), GE TV (YouTube) e Sportv (TV por assinatura).

Que horas é o jogo Goiás x Cruzeiro hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).

