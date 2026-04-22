Goiás x Cruzeiro: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Cruzeiro: time mineiro disputa fora de casa a ida da quinta fase da Copa do Brasil
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h13.
Goiás e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h (de Brasília), no Estádio Serra Dourada, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
O Goiás garantiu vaga na quinta fase após eliminar o Maringá na etapa anterior.
Agora, a equipe busca aproveitar o fator casa para largar em vantagem no confronto eliminatório.
O Cruzeiro decide a vaga em dois jogos e terá a oportunidade de fazer a partida de volta em casa.
A equipe mineira entra na competição nesta fase e tenta construir um bom resultado fora para levar tranquilidade ao duelo decisivo no Mineirão.
A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view), GE TV (YouTube) e Sportv (TV por assinatura).
