Godoy Cruz x Atlético-MG: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Atlético chega à Argentina com a vantagem no placar agregado e depende apenas de um empate para conquistar a vaga nas quartas de final da Sula. Contudo, os desfalques preocupam o Galo: Lyanco, Saravia, Patrick e Bernard não estão disponíveis para o duelo decisivo. Além disso, apesar da vitória no jogo de ida, o Atlético foi derrotado por 3 a 1 pelo Grêmio no último domingo, 17, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

Já o Godoy Cruz tem a Sul-Americana como a principal chance de título na temporada. A equipe ocupa apenas a 14ª posição do Campeonato Argentino e já não tem muitas pretensões na competição nacional, portanto, aposta todas as fichas no torneio continental.

Onde assistir ao vivo o jogo Godoy Cruz x Atlético-MG?

A partida entre Godoy Cruz e Atlético-MG, nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 19h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Godoy Cruz x Atlético-MG?

Você pode assistir à partida online pela ESPN e Disney+ nos respectivos aplicativos ou sites.

Prováveis escalações de Godoy Cruz x Atlético-MG:

Godoy Cruz (Técnico: Walter Ribonetto)

Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi; Altamira, Fernández, Fernández e Andino; Auzmendi.

Atlético-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Gabriel Menino (Natanael), Ivan Román, Junior Alonso e Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.