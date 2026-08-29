Glover x Shogun: veja horário e onde assistir ao card no Spaten Fight Night 3

A terceira edição do Spaten Fight Night acontece neste sábado, 29, no Pacaembu, em São Paulo, com uma programação que reúne boxe, judô e jiu-jítsu. O evento terá como principal atração o confronto de boxe entre os ex-campeões do UFC Glover Teixeira e Mauricio Shogun, em uma luta inédita no ringue.

A competição terá transmissão da Globo, com exibição pela TV Globo após o programa Estrelas da Casa. O canal Combate inicia a cobertura às 21h, pelo horário de Brasília, e apresenta o card completo a partir das 22h.

O jiu-jítsu, modalidade que estreia no Spaten Fight Night, será responsável pela abertura da programação. O primeiro duelo coloca frente a frente Nicholas Meregali e Felipe Pena, conhecido como Preguiça, em uma das principais rivalidades recentes da categoria. Os atletas chegam ao terceiro encontro entre eles, com Meregali vencendo os dois confrontos anteriores da trilogia.

A disputa no tatame foi antecedida por provocações durante a coletiva de imprensa e pela encarada oficial do evento. O confronto definirá o resultado da sequência entre os dois competidores.

Judô estreia com campeãs olímpicas brasileiras

O judô também fará sua primeira participação no Spaten Fight Night, com duas campeãs olímpicas brasileiras no card. Rafaela Silva, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, enfrenta a mexicana Prisca Awiti na categoria meio-médio, até 63 kg.

Na sequência, Beatriz Souza, campeã olímpica em Paris 2024, encara novamente a israelense Raz Hershko na categoria peso-pesado, acima de 78 kg. O duelo repete a final olímpica realizada na França. O histórico entre as duas atletas registra seis vitórias de Bia Souza em seis confrontos realizados.

O card segue com o boxe entre Luan Medeiros e Juan Cruz. O brasileiro disputa o cinturão latino-americano da Associação Mundial de Boxe (World Boxing Association, WBA) na categoria peso-leve, até 61,2 kg.

Na luta principal, Glover Teixeira e Mauricio Shogun se enfrentam pela primeira vez em um ringue de boxe. Os dois atletas foram campeões da categoria meio-pesado do UFC e atuaram na mesma época na organização de artes marciais mistas (Mixed Martial Arts, MMA), mas nunca fizeram uma luta entre si no octógono.

O confronto entre Glover e Shogun acontece 14 anos após uma possibilidade de duelo no MMA que não foi realizada e marca o encontro dos dois ex-campeões em uma nova modalidade.

Spaten Fight Night 3: Card Completo

Data: 29 de agosto de 2026

Local: Pacaembu, São Paulo

Transmissão: TV Globo (após Estrelas da Casa), Combate (a partir das 21h), ge TV e ge após a segunda luta do card.