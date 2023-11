Gibraltar x Holanda: onde assistir, horários e escalações pelas Eliminatórias Eurocopa

A Holanda e Gibraltar se enfrentam nesta terça-feira, 21, às 16h45, no Estádio Algarve, em Portugal. A partida é válida pelas Eliminatórias da Eurocopa.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

A equipe da Holanda é considerada a favorita no décimo jogo das Eliminatórias da Eurocopa, no confronto contra Gibraltar. A vantagem se deve ao desempenho notável da seleção até agora, ocupando a segunda posição no grupo e já garantindo sua vaga na Eurocopa de 2024 por critérios matemáticos.

Como vice-líder do grupo, a Holanda conta com 15 pontos, após cinco vitórias e duas derrotas.

Já a seleção de Gibraltar encara uma situação frágil, pois seu elenco ainda não conquistou vitórias nas Eliminatórias. Foram sete derrotas em sete partidas. O grupo está apenas participando dos jogos, sem grandes perspectivas de classificação.

Provável escalação da Holanda

Verbruggen; Geertruida, Van Dijk, Blind; Dumfries, Reijnders, Wieffer, Hartman; Simons, Weghorst, Gakpo.

Técnico: Ronald Koeman.

Provável escalação da Gibraltar

​Coleing; Sergeant; Chipolina, Mouelhi e Olivero; Annesley, Ronan, Walker, Pozo e Britto; Barr.

Técnico: Julio Ribas.

Onde assistir ao vivo o jogo da Holanda pelas Eliminatórias da Eurocopa?

O jogo desta terça-feira, às 16h45 , entre Holanda x Gibraltar terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo da Holanda?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.