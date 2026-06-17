Gana x Panamá: veja horário, onde assistir e informações do jogo pela Copa do Mundo de 2026

Gana x Panamá: seleções se enfrentam nesta quarta-feira (Imagem gerada por IA/EXAME)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de junho de 2026 às 05h00.
Gana e Panamá se enfrentam na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 17. A partida acontece às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá.
O duelo abre a caminhada das duas seleções no Grupo L, que também tem Inglaterra e Croácia.
A partida terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O confronto será disputado às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17 de junho.
BMO Field, em Toronto, no Canadá.
Grupo L:
Grupo L: