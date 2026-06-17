Esporte

Fase de grupos copa 2026

Gana x Panamá: veja horário, onde assistir e informações do jogo pela Copa do Mundo de 2026

Os dois países abrem suas campanhas no Mundial nesta quarta-feira pelo Grupo L, que também conta com Inglaterra e Croácia

Gana x Panamá: seleções se enfrentam nesta quarta-feira (Imagem gerada por IA/EXAME)

Gana x Panamá: seleções se enfrentam nesta quarta-feira (Imagem gerada por IA/EXAME)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de junho de 2026 às 05h00.

Gana e Panamá se enfrentam na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 17. A partida acontece às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá.

O duelo abre a caminhada das duas seleções no Grupo L, que também tem Inglaterra e Croácia.

Onde assistir a Gana x Panamá?

A partida terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.

Que horas é o jogo de Gana x Panamá?

O confronto será disputado às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17 de junho.

Local do jogo

BMO Field, em Toronto, no Canadá.

Grupo de Gana na Copa do Mundo

Grupo L:

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Gana
  • Panamá

Grupo do Panamá na Copa do Mundo

Grupo L:

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Gana
  • Panamá
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