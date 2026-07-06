Galvão se despede após eliminação do Brasil: 'não dá para pensar em narrar aos 80 anos'

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcou não apenas o fim da campanha brasileira no torneio, mas também, ao que tudo indica, o encerramento de uma das mais longevas trajetórias da narração esportiva. Ao fim da transmissão do SBT, Galvão Bueno fez um discurso de agradecimento e deixou claro que dificilmente voltará a narrar um Mundial em 2030.

Aos 75 anos, o narrador afirmou que não consegue se imaginar trabalhando em uma Copa do Mundo aos 80 anos, idade que terá na próxima edição do torneio. Embora não tenha anunciado oficialmente a aposentadoria, as palavras soaram como uma despedida dos Mundiais.

"Não é para se pensar em narrar outra Copa do Mundo com 80 anos de idade. Não sei se estarei aqui, se estarei bem. Mas foi muito bom. Claro que eu gostaria de um resultado melhor. Não necessariamente que o Brasil fosse campeão, mas que fosse um pouco mais à frente."

Antes da reflexão sobre o futuro, Galvão agradeceu ao público que acompanhou seu trabalho ao longo da competição, relembrou o carinho recebido dos torcedores e também fez questão de agradecer à equipe do SBT pela liberdade na montagem da transmissão.

"O prazer que tive de transmitir à Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo foi enorme. Pelo carinho do povo, de dezenas e dezenas de brasileiros que sempre acompanharam e continuam acompanhando o nosso trabalho. Também pelas críticas, que fazem parte", afirmou.

Uma carreira que atravessou gerações

Caso realmente tenha encerrado sua trajetória em Copas do Mundo, Galvão deixa o torneio com um legado difícil de ser igualado. O narrador acompanhou 14 edições do Mundial, iniciando sua história em 1978 e se tornando a voz de alguns dos momentos mais marcantes do futebol brasileiro nas últimas décadas.

Ao longo desse período, narrou títulos mundiais, eliminações traumáticas, despedidas de grandes ídolos e a ascensão de diferentes gerações da Seleção Brasileira. Em 2026, inclusive, entrou para o Guinness World Records ao se tornar o narrador com o maior número de partidas transmitidas na história da Copa do Mundo.

Sua voz ficou diretamente associada a lances históricos do esporte e ajudou a transformar jogos decisivos em momentos inesquecíveis para milhões de brasileiros.

Despedida com eliminação brasileira

O possível adeus de Galvão aos Mundiais aconteceu em uma noite amarga para a Seleção Brasileira. O Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega, em Nova Jersey, e caiu ainda nas oitavas de final.

Erling Haaland marcou os dois gols noruegueses no segundo tempo, enquanto Neymar descontou de pênalti já nos acréscimos, sem conseguir evitar a eliminação.

Com o resultado, a Noruega avançou às quartas de final e irá enfrentar a Inglaterra, que eliminou o México por 3 a 2.