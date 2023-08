Dono de uma das vozes mais icônicas do esporte brasileiro, Galvão Bueno será o embaixador do McDia Feliz 2023, uma das principais campanhas do país de arrecadação de fundos para causas infantojuvenis. Galvão empresta sua voz para a iniciativa e assume o papel de convocar apoiadores em prol de duas causas tão importantes para a sociedade: saúde e educação.

Com data marcada para 26 de agosto, a campanha celebra 35 anos de impacto positivo na sociedade com cerca de R$ 375 milhões já destinados para a saúde e educação de mais de 11 milhões de crianças e adolescentes que tiveram suas vidas transformadas. “Saúde e educação formam juntas a base de qualquer trabalho que se faça em prol de uma vida mais digna para nossos jovens! Ser o embaixador de uma campanha tão importante como o McDia Feliz é uma grande honra!”, comenta Galvão.

No dia, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald, que atua para promover saúde e bem-estar para crianças, adolescentes e seus familiares, contribuindo com o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil; e para o Instituto Ayrton Senna, que colabora para ampliar oportunidades para jovens por meio da educação pública de qualidade.

A campanha faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s na América Latina e Caribe, chamada Receita do Futuro, cujo compromisso é ser parte ativa da solução dos desafios da sociedade e impactar positivamente as comunidades onde atua por meio de iniciativas socioambientais, além de ser a maior ação social do McDonald’s do Brasil.

Os interessados em apoiar a campanha deste ano já podem participar. A venda antecipada dos tíquetes digitais está disponível pelo e-commerce do Instituto Ronald McDonald e pelo site do Instituto Ayrton Senna por R$18,00 até o dia 20 de agosto. Já os tíquetes físicos podem ser adquiridos até dia 23 do mesmo mês. Ambos poderão ser trocados por sanduíches Big Mac no dia da campanha, 26 de agosto, no Drive-Tudo e balcões dos restaurantes McDonald’s participantes em todo o Brasil.