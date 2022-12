Galvão Bueno faz a dança do Pombo de Richarlison; veja vídeo

Pouco antes da partida entre Brasil e Croácia, o narrador Galvão Bueno entrou no clima da seleção brasileira e, assim como o resto da equipe e até o próprio Tite, fez a famosa "dança do Pombo" - uma brincadeira inspirada no apelido do camisa 9, Richarlison.

O gesto foi um cumprimento de 'boa sorte", repetido dentro do estúdio.

Veja o vídeo:

11:50 da manhã e o Galvão fazendo a dança do pombo 🇧🇷 pic.twitter.com/ateoaF4s1j — CHOQUEI (@choquei) December 9, 2022

O Brasil enfrenta a Croácia pelas quartas de finais e, caso saia vencedor, estará oficialmente escalado para semifinal, cada vez mais próximo de se tornar hexacampeão.

Escalação do Brasil contra Croácia

Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar Junior e Vini Junior.

Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasil

A partida entre Brasil x Croácia começa ao 12h e será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

