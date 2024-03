Gabriel Medina vence ISA Games e conquista vaga para Paris 2024

O surfista Gabriel Medina venceu o ISA Games neste domingo, 3, realizado em Porto Rico. Com este resultado e uma combinação de outros torneios e campeonatos que participou ele garantiu uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Além dele, também estão garantidos nas Olimpíadas os surfistas Filipe Toledo e João Chianca.

No feminino, Tatiana Weston-Webb já estava classificada para Paris 2024 e terminou o ISA Games em segundo. Com isso, Luana Silva também se classificou para as Olimpíadas, além de Tainá Hinckel, que já estava com o passaporte carimbado.

Resultado ISA Games

Masculino

1 – Gabriel Medina (BRA) – 16,40 – campeão

2 – Ramzi Boukhiam (MAR) – 15,34

3 – Kauli Vaast (FRA) – 14,33

4 – Joan Duru (FRA) – 7,10

Feminino

1 – Johanne Defay (FRA) – 13,10 – campeã

2 – Tatiana Weston-Webb (BRA) – 12,24

3 – Johanne Defay (FRA) – 12,00

4 – Nadia Erostarbe (ESP) – 9,57