Futebol hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir neste domingo, 28

Os atletas da seleção brasileira enfrentam a seleção japonesa neste domingo, 28 de julho, na primeira fase do torneio de futebol masculino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida começará às 12h, com transmissão ao vivo pela Globo e SporTV e estará disponível online no Globoplay.

O futebol é um dos esportes mais populares e assistidos nas Olimpíadas. A modalidade masculina nas Olimpíadas de 2024 conta com seleções sub-23, com a possibilidade de incluir até três jogadores acima dessa idade. As partidas são disputadas em um formato de torneio, começando com uma fase de grupos, seguida pelas fases eliminatórias até a grande final. O Brasil, tradicional potência no futebol, busca mais uma vez a medalha de ouro para enriquecer sua história no esporte.

Que horas começa o futebol nas Olimpíadas 2024 hoje, domingo, (28)?

A partida desta domingo, às 12h, com os atletas da seleção brasileira enfrentando o Japão terá transmissão ao vivo na Globo e SporTV.

Onde assistir online ao futebol masculino hoje, domingo (28)?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo ao futebol masculino hoje, domingo (28)?

Quais brasileiros vão competir no futebol hoje?

A seleção brasileira masculina de futebol enfrentará a seleção japonesa na primeira fase do torneio.



