Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 23; onde assistir ao vivo e horários

Retomada do Brasileirão Série B, amistosos e rodada decisiva da Liga das Nações são destaques do futebol nesta sexta-feira.

Já na preparação para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil enfrenta Gana no estádio Oceané, na França, às 15h30 no horário de Brasília. Além do Brasil, Argentina, Chile, Equador e Uruguai também estarão em campo nesta sexta.

Pela Liga das Nações, destaque para o clássico Itália e Inglaterra que medem forças buscando as primeiras posições no grupo 3. As seleções estão na terceira e quarta posição, respectivamente. No mesmo grupo, a Alemanha enfrenta a líder Hungria.

No Brasil, pelo Brasileirão Série B, a Ponte Preta mede forças com Londrina, enquanto o Náutico enfrenta o Sampaio Correia.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Campeonato Brasileiro Serie B

19h00 - Náutico x Sampaio Correia - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 21h30 - Londrina x Ponte Preta - SporTV e Premiere

Amistosos

03h00 - Camarões x Uzbequistão

08h00 - Coreia do Sul x Costa Rica

09h25 - Japão x Estados Unidos

13h00 - Irã x Uruguai

14h00 - Catar x Canadá

15h00 - Arábia Saudita x Equador

15h30 - Brasil x Gana - TV Globo e SporTV

- 16h00 - Marrocos x Chile

21h00 - Argentina x Honduras

Liga das Nações

13h00 - Georgia x Macedônia do Norte - SporTV 3

13h00 - Estônia x Malta

15h45 - Alemanha x Hungria - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 15h45 - Itália x Inglaterra - Star+

- Star+ 15h45 - Bósnia e Herzegovina x Montenegro - Star+

- Star+ 15h45 - Finlândia x Romênia

15h45 - Bulgária x Gibraltar - SporTV 3 e Star+

