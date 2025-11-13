França x Ucrânia: veja horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

A Seleção Francesa está concentrada em Paris para o duelo que pode garantir vaga direta na Copa do Mundo de 2026.

Nesta quinta-feira, 13, a equipe comandada por Didier Deschamps recebe a Ucrânia no Parc des Princes pela quinta rodada do Grupo D das Eliminatórias europeias.

A França lidera a chave com 10 pontos, fruto de três vitórias e um empate. Na última partida, os franceses empataram em 2 a 2 com a Islândia, fora de casa.

Antes disso, Mbappé tinha marcado no jogo que terminou em 3 a 0 sobre o Azerbaijão, mas saiu machucado.

Quando é o jogo França x Ucrânia?

França e Ucrânia entram em campo nesta quinta-feira, 13, às 16h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela quinta rodada do grupo D das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir ao jogo de França x Ucrânia?

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Situação das equipes no Grupo D

A França garante vaga direta na Copa do Mundo se vencer, chegando a 13 pontos e abrindo seis de vantagem sobre a Ucrânia, que soma sete. Na rodada final, os franceses enfrentam o Azerbaijão.

A Ucrânia, por sua vez, precisa pontuar para manter a disputa aberta antes de encarar a Islândia na última rodada.

A seleção ucraniana vem embalada por duas vitórias consecutivas, incluindo o 2 a 1 sobre o Azerbaijão.

Prováveis escalações

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Koné, Camavinga e Cherki; Olise, Barcola e Mbappé.

Técnico: Didier Deschamps.

Ucrânia: Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko; Kalyuzhnyi, Shaparenko e Malinovskyi; Tsygankov, Sudakov e Vanat.

Técnico: Serhiy Rebrov.