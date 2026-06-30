França x Suécia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Kylian Mbappe: filme publicitário em formato de cinemak/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 16, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Charly Triballeau/AFP)
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Publicado em 30 de junho de 2026 às 06h11.
A Copa do Mundo de 2026 terá mais um grande duelo nesta terça-feira, 30. França e Suécia se enfrentam às 18h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey (EUA), pelos 16-avos de final.
A partida contará com transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube.
A seleção francesa chega embalada pelo poder ofensivo demonstrado desde a estreia. Sob o comando de Didier Deschamps, os Bleus marcaram dez gols na fase de grupos, desempenho que remete à histórica campanha de 1958, quando a geração de Raymond Kopa e Just Fontaine balançou as redes onze vezes nos três primeiros jogos da Copa da Suécia. O atual elenco registra o melhor início ofensivo da França em grandes torneios desde então.
A Suécia, por sua vez, encerrou a fase inicial com sete gols marcados e sete sofridos.
França Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Suécia Zetterström; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyökeres, Isak. Técnico: Graham Potter.