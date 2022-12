França x Polônia ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo das oitavas online e de graça

França e Polônia se enfrentam neste domingo, 4, às 12h, no estádio Al Thumama, no Catar. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

Os franceses avançaram em primeiro no grupo D, com duas vitórias e uma derrota na última partida para a Tunísia. Apesar de ter entrado com os reservas, o revés ligou o sinal de alerta para atual campeã do mundo para a fase mata-mata.

Já a Polônia chega nas oitavas sem ter apresentado um futebol convincente. A equipe do artilheiro Robert Lewandowski avançou de fase apenas pelo critério de saldo de gols após perder de 2 a 0 para a Argentina. A sensação é que os poloneses não jogaram para avançar, mas agora terão a oportunidade de surpreender e tentar avançar.

As seleções já se enfrentaram 16 vezes na história, com ampla vantagem para os franceses. Foram oito vitórias da França, cinco empates e apenas três triunfos dos poloneses. Será o segundo encontro em uma Copa do Mundo. Na edição de 1982, a Polônia venceu a França por 3 a 2.

Os craques Mbappé, do lado da França, e Lewandowski, do lado da Polônia, são as esperanças de gols na partida. O França já marcou três vezes na competição e é um dos artilheiros. Lewan marcou o seu primeiro gol na história da Copa do Mundo durante a fase de grupos.

Que horas começa o jogo França x Polônia

A partida entre França e Polônia começa às 12h e será transmitida pelo TV Globo, SporTV, Globoplay e FIFA+.

Como assistir online e de graça França x Polônia

A partida entre França x Polônia, às 12h, será transmitida ao vivo pela internet e de graça no Globoplay e FIFA+. A EXAME também acompanha a partida em tempo real.

Onde assistir ao vivo o jogo França x Polônia

A partida entre França x Polônia, pode ser assistido na TV por assinatura pelo SporTV, na TV aberta pela Globo e online pelo Globoplay e FIFA+. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

