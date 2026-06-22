França x Iraque: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

A França e o Iraque se enfrentam nesta segunda-feira, 22, pela Copa do Mundo 2026. A partida acontece às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, pela segunda rodada do Grupo I.
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Detalhes da partida
- Data e horário de França x Iraque: 22 de junho de 2026, às 18h (Brasília) (local – no Lincoln Financial Field, em Philadelphia)
- Local: no Lincoln Financial Field, em Philadelphia.
- Confronto: França x Iraque – Grupo I.
- Arbitragem: o canadense Drew Fischer, auxiliado por Micheal Barwegen e Lyes Arfa. O VAR será o americano Joe Dickerson.
Transmissão
- Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.
Escalações prováveis de França x Iraque
- França (técnico Didier Deschamps): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Kone; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.
- Iraque (técnico Graham Arnold): Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim; Hussein, Al-Hamadi.
Contexto
- A França iniciou sua trajetória na competição com vitória por 3 a 1 sobre o Senegal. O confronto teve um significado adicional por reeditar o duelo entre as seleções na Copa do Mundo de 2002, quando os franceses chegaram como campeões da edição de 1998 e acabaram superados pelos africanos.
- Sob o comando de Didier Deschamps, a seleção francesa desembarcou na Copa do Mundo de 2026 entre as candidatas ao título. Vice-campeã da edição anterior, a equipe mantém uma base competitiva mesmo após a renovação gradual do grupo que conquistou o Mundial da Rússia, em 2018.
- Do outro lado, o Iraque estreou com derrota por 4 a 1 para a Noruega. O placar ficou indefinido durante boa parte da partida, mas os noruegueses ampliaram a vantagem aos 76 minutos, quando marcaram o terceiro gol e encaminharam o resultado.
- O duelo também entrou para a história por registrar os primeiros gols de Erling Haaland em Copas do Mundo. A Noruega aproveitou o momento decisivo do confronto para construir uma vitória confortável na rodada de abertura.
- Treinada por Graham Arnold, a seleção iraquiana voltou ao torneio após uma ausência de quatro décadas. A classificação encerrou um período de 40 anos longe das Copas do Mundo, trajetória marcada por instabilidade política, limitações estruturais e campanhas que não resultaram em vaga para a competição.