França x Inglaterra ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo online e de graça

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 10, às 16h, no estádio Al Bayt, no Catar. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

Apesar vencer a Polônia por 3 a 1 nas oitavas de final, a França busca repetir o triunfo agora diante dos ingleses. Liderada por Mbappé, Griezman e cia, a seleção francesa quer repetir o bom desempenho de quatro anos atrás. Na ocasião, a seleção eliminou a Uruguai por 2 a 0, abrindo o caminho para o título.

Já a Inglaterra, que também se classificou para a semifinal na última copa, quer repetir a dose agora no Catar. A seleção venceu Senegal por 3 a 0 nas oitavas de final e chega embalada para o confronto. Os ingleses não conquistam título desde a Copa de 1966 e querem tirar esse estigma de 56 anos.

No retrospecto entre as seleções, o confronto é favorável aos ingleses. Em 31 jogos na história, a Inglaterra leva vantagem com 17 vitórias contra nove dos franceses.

Em Copa do Mundo, as equipes já se enfrentaram duas vezes. Em 1966, no título inglês, a Inglaterra venceu por 2 a 0, em jogo na fase de grupos. Na Copa 1982, as seleções se encontram novamente na fase de grupos, com nova vitória inglesa.

Que horas começa e onde assistir ao vivo França x Inglaterra

A partida entre França x Inglaterra, às 16h, será transmitida pelo TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

A partida entre França x Inglaterra será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay, no Fifa+ e no canal do Casimiro no Youtube.

O jogo entre França x Inglaterra pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV.

