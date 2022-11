França x Dinamarca: como assistir ao vivo e horário do jogo da Copa do Mundo hoje

França e Dinamarca se enfrentam neste sábado, 26, às 13h, no estádio 974, no Catar. A partida é válida pela segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo Fifa 2022.

AGENDA DE JOGOS DE HOJE: Veja as partidas deste sábado da Copa do Mundo

A França estreou bem pela Copa do Mundo 2022 e venceu a seleção australiana por 4 a 1. A equipe precisa de mais uma vitória para se classificar para as oitavas. O atacante Comán, com dores musculares, deixou o treino realizado nesta quinta-feira, 24, e é dúvida para a partida.

Do outro lado, a Dinamarca só precisa da vitória para ter chances de classificação. A equipe empatou com a Tunísia por 0 a 0 e deve brigar por uma vaga no segundo lugar do grupo. Caso a Tunísia vença a Austrália e a equipe perca para a França, está matematicamente desclassificada.

Que horas começa e onde assistir ao vivo França x Dinamarca

A partida entre França x Dinamarca, às 13h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

Onde assistir online e de graça França x Dinamarca

A partida entre França x Dinamarca, às 13h, será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

Como assistir ao vivo o jogo França x Dinamarca

A partida entre França x Dinamarca, pode ser assistir na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay, e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

