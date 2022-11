França perde para a Tunísia, mas avança junto com Austrália no grupo D da Copa do Mundo

O Grupo D da Copa do Mundo do Catar ficou definido. França e Austrália fazem as melhores campanhas e avançam para as oitavas de final. Com esse resultado, 11 seleções já estão classificadas para a próxima fase.

No estádio Cidade Educação, a França perdeu para a Tunísia por 1 a 0. O técnico Didier Deschamps entrou com time reserva para a partida e os franceses tiveram dificuldades. Apesar da derrota, a França se classifica em primeiro do grupo.

Já a Austrália, que precisava vencer para garantir a classificação, bateu a Dinamarca por 1 a 0. Em confronto eletrizante, a equipe australiana abriu vantagem no segundo tempo e segurou o resultado até o final.

A combinação dos dois resultados classifica os franceses em 1º lugar, com 6 pontos, e Austrália em 2º, com os mesmos 6 pontos. A França fica em primeiro devido ao saldo de gols.

Quem a França enfrenta nas oitavas de final?

Por ficar em primeiro no grupo, a seleção francesa enfrenta o 2º colocado do Grupo C. Neste momento, a Argentina está nessa posição.

Quem Austrália enfrenta nas oitavas de final?

Por ficar em segundo no grupo, a seleção australiana enfrenta a 1ª colocada do Grupo C. Neste momento, a Polônia está nessa posição.

Quando começa as oitavas de final da Copa do Mundo?

As oitavas de final da Copa do Mundo iniciarão no próximo sábado, 3.

