Fortaleza x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fortaleza e Vitória se enfrentam em jogo do Brasileirão

Da Redação
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 09h19.

O Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva no Premiere.

O Fortaleza chega pressionado, sem vencer há seis rodadas, com cinco derrotas e um empate, e ocupa a zona de rebaixamento com 15 pontos. A equipe, que busca recuperação, terá a estreia de Martín Palermo no comando. Já o Vitória, com 22 pontos, vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG e tenta conquistar a segunda vitória consecutiva para se distanciar da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza x Vitória hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 16h, entre Fortaleza e Vitória terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Fortaleza x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que retransmite os jogos do Premiere.

Prováveis escalações

Fortaleza (Técnico: Martín Palermo): Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Brítez, Bruno Pacheco; Martínez, Matheus Pereira, Lucca Prior (Pochettino); Breno Lopes, Marinho, Lucero (Deyverson).

Vitória (Técnico: [Técnico do Vitória]): Lucas Arcanjo; Claudinho (Cáceres), Camutanga, Lucas Halter, Ramon; Baralhas, Willian Oliveira, Cantalapiedra (Ronald ou Matheuzinho); Erick, Osvaldo (Romarinho), Renato Kayzer.

