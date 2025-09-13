Fortaleza x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Redação Exame
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 09h19.
O Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva no Premiere.
O Fortaleza chega pressionado, sem vencer há seis rodadas, com cinco derrotas e um empate, e ocupa a zona de rebaixamento com 15 pontos. A equipe, que busca recuperação, terá a estreia de Martín Palermo no comando. Já o Vitória, com 22 pontos, vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG e tenta conquistar a segunda vitória consecutiva para se distanciar da zona de rebaixamento.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que retransmite os jogos do Premiere.
Fortaleza (Técnico: Martín Palermo): Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Brítez, Bruno Pacheco; Martínez, Matheus Pereira, Lucca Prior (Pochettino); Breno Lopes, Marinho, Lucero (Deyverson).
Vitória (Técnico: [Técnico do Vitória]): Lucas Arcanjo; Claudinho (Cáceres), Camutanga, Lucas Halter, Ramon; Baralhas, Willian Oliveira, Cantalapiedra (Ronald ou Matheuzinho); Erick, Osvaldo (Romarinho), Renato Kayzer.